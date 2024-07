„Komplette Niederlage“

Ralph Janik, Völkerrechtler an der Sigmund Freud Privatuniversität, sieht in der IGH-Entscheidung eine „komplette völkerrechtliche Niederlage für Israel“. Das Gericht habe mit dem Beschluss die Besetzung der palästinensischen Gebiete inklusive Ostjerusalems für illegal erklärt und als Verstoß gegen das Selbstbestimmungsrecht der Palästinenser und gegen das Verbot von Segregation und Apartheid gewertet, ordnet der Experte ein. Das sei „vernichtend“.

Ob das Gutachten Auswirkungen auf die westlichen Waffenlieferungen an Israel haben könnte? „Der IGH hat betont, dass die Besetzung in keiner Weise anerkannt oder unterstützt werden darf. Das kann von Waffenlieferungen bis hin zum Kauf von Produkten aus den besetzten Gebieten reichen“, so Janik. Dass die USA, Israels wichtigster Waffenlieferant, nun nicht mehr liefern wird, gilt jedoch als so gut wie ausgeschlossen.