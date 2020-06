Frankreich zwischen Anti-Polizei-Demos und Beamtenprotesten

Auch den Vorwurf willkürlicher und rassistischer Gewalt will dieser Polizei-Gewerkschafter nicht gelten lassen: „99 Prozent unserer Festnahmen verlaufen anstandslos. Und wenn wir uns nicht an die Vorschriften halten, wird das geahndet. Es gibt Rassisten in der Polizei, aber die Polizei als solches ist nicht rassistisch. Im Gegenteil: wir haben immer mehr Kollegen aus afrikanischen und arabischen Familien. Aber jetzt werden wir zum Sündenbock für alle Missstände in der Gesellschaft gestempelt“.