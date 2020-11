Frankreich will rechtsextreme türkische "Graue Wölfe" verbieten

Die rechtsextreme türkische Bewegung "Graue Wölfe" soll in Frankreich verboten werden. Dies kündigte am Montag in Paris Innenminister Gérald Darmanin vor einem Parlamentsausschuss an. Die Entscheidung fällt inmitten massiver Spannungen zwischen Frankreich und der Türkei im Zusammenhang mit den umstrittenen Mohammed-Karikaturen.