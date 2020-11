Erdoğan und der Humor: Hitler ist gestattet, Tiere nicht

Ob Recep Tayyip Erdoğan privat so witzig ist, wie es das französische Satiremagazin Charlie Hebdo mit seiner jüngsten Karikatur vermutete, wird man wohl nie erfahren. Offiziell hat die Zeichnung, in der Erdoğan den Rock einer verschleierten Frau lüftet, das türkische Staatsoberhaupt so verletzt, dass er die Staatsanwaltschaft einschaltete und von einem „neuen Kreuzzug“ sprach.

Hätte Charlie Hebdo Erdoğan als Adolf Hitler gezeichnet, wäre seine Reaktion wahrscheinlich wesentlich ruhiger ausgefallen.