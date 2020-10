Erdoğans Attacken gegen Frankreich: „JeSuisParis“ als Gebot der EU

Der französische Präsident Emmanuel Macron mag ein eitler Tropf sein. Doch was er sich jetzt – und so nebenbei auch andere europäische Top-Politiker – vom türkischen Staatschef Tayyip Erdoğan anhören musste, ist schlicht inakzeptabel. „Kettenglieder der Nazis“ und islamophob seien Macron und Co.

Bollwerk gegen türkisches Allmachtsstreben

Dass sich der Autokrat vom Bosporus den Machthaber an der Seine als Hauptfeind vorknöpft, ist nach dessen Verteidigung, Mohammed-Karikaturen zu zeigen, aber vor allem aus geopolitischer Sicht logisch. Hatte sich Frankreichs Präsident doch zuletzt als dominanter außenpolitischer Führer hervorgetan – im Gasstreit mit der Türkei, im Libyen-Konflikt, im Libanon. Und es ist gut, dass es endlich ein Bollwerk gegen das türkische Allmachtsstreben gibt. Denn Ankara ist derzeit militärisch aktiv in Syrien, im Nordirak, in Aserbaidschan, in Libyen.