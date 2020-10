Streit mit Europa: Erdoğan schießt sich selbst ins Aus

Mit diesem verbalen Tief- und Rundumschlag sowie dem Boykottaufruf setzte sich der türkische Präsident erneut an die Spitze einer anti-westlichen Bewegung in mehreren muslimischen Ländern: Wie in der Türkei kam es im Irak und Iran, in Marokko, Jordanien, Saudi-Arabien, Kuwait, Katar, Bangladesch oder Pakistan zu anti-europäischen Wortmeldungen und Protesten. In Kuwait strichen laut Berichten mehrere Reisebüros sogar Flüge nach Frankreich.