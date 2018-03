Türkei wirft Frankreich Unterstützung von Terroristen vor

Schwieriges Verhältnis

Bereits nach dem EU-Türkei-Gipfel im bulgarischen Schwarzmeerort Warna zu Beginn der Woche hatte die Regierung in Ankara den Europäern Vorwürfe gemacht, nachdem sich die EU in den Gesprächen besorgt über die Rechtsstaatlichkeit in der Türkei gezeigt und das Vorgehen der türkischen Streitkräfte gegen die Kurdenmiliz YPG in Syrien kritisiert hatte.

Das Verhältnis zwischen der EU und der Türkei ist seit mehr als eineinhalb Jahren aus mehrfachen Gründen extrem angespannt. Nach einhelliger Meinung verstößt die türkische Regierung bei ihrem Vorgehen gegen angebliche Anhänger der islamischen Gülen-Bewegung - die Erdogan für den Putschversuch im Juli 2016 verantwortlich macht - massiv gegen rechtsstaatliche Grundsätze und hat illegal Menschenrechtler und Journalisten inhaftiert. Die EU hat deswegen die Verhandlungen über einen EU-Beitritt des Landes de facto auf Eis gelegt. Auch geplante Gespräche über eine Vertiefung der Zollunion haben noch nicht begonnen.

Türkische Offensive

Zuletzt hatte die türkische Armee die nordwestsyrische Region Afrin eingenommen. Neues Ziel dürfte die Stadt Tell Rifat sein. "So Gott will, werden wir in kurzer Zeit auch Tell Rifat unter Kontrolle bringen und das Ziel dieses Einsatzes erreichen", sagte Erdogan vergangenen Sonntag.

Tell Rifat liegt südlich von Afrin und wird von der Kurdenmiliz YPG kontrolliert. Die Türkei betrachtet die YPG wegen ihrer engen Verbindungen zur kurdischen Arbeiterpartei PKK als Terrororganisation.

Seit dem 20. Jänner geht die Türkei mit dem Militäreinsatz "Olivenzweig" gegen die YPG in Nordwestsyrien vor. Erdogan sagte, die Türkei habe mit dem Militäreinsatz einen "Terrorkorridor" an ihrer Grenze verhindert.