Wie Frankreichs "Rupert Murdoch" die Rechten an die Macht pusht

Vivendi-Aufsichtsratsvorsitzender Vincent Bollore posiert für nationale Fernsehdienste in der Nationalversammlung in Paris.

Verbündete – bis in die Reihen Macrons

Die französische Zeitung Le Monde enthüllte, dass einer der wenigen Berater, mit denen Präsident Emmanuel Macron die Auflösung der Nationalversammlung am Abend der EU-Wahl ausgeheckt hatte, den Bolloré-treuen TV-Moderator Pascal Praud gegen 18 Uhr anrief und einweihte – noch bevor Macron seinen eigenen Premierminister Gabriel Attal über die Pläne informiert hatte.

Am nächsten Tag trafen sich wiederum Bolloré und der Noch-Präsident der konservativen Republikaner, Éric Ciotti. Dieser kündigte in der Folge zum Entsetzen der meisten Parteifreunde ein Bündnis mit dem Rassemblement National (RN) an. Wenige folgten Ciotti, doch dessen Abgeordnete könnten dem rechtsextremen RN bei der zweiten Runde der Parlamentswahlen am Sonntag entscheidende Sitze einbringen, damit es der Allianz zur absoluten Mehrheit reicht.

Somit käme Bolloré seiner Vorstellung einer großen „Union der Rechten“ unter Dominanz der rechtsextremen Kräfte näher. Vor der Präsidentschaftswahl 2022 baute der streng katholische Geschäftsmann den Muslim-Hasser Éric Zemmour, bis dahin einer der „Polemisten“ in seinen Sendungen, als Kandidaten auf. Das scheiterte zwar, Zemmour erhielt nur sieben Prozent.