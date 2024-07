Frankreich wählt, Putin gefällt das

Ein Dammbruch

Für Frankreich ist das die größte politische Zäsur seit 1945, ein Dammbruch. Seit 1972, seit mehr als 50 (!) Jahren also, versucht die Familie Le Pen das Land mit ihrer nationalistischen und hetzerischen Weltsicht für sich zu gewinnen. Jetzt haben sie es fast geschafft – nicht nur, weil Marine Le Pen die weichgespülte Variante ihres antisemitischen und offen rassistischen Vaters spielt. Auch, weil Macron ihr ungeschickt in die Hände spielt: Nötige Reformen zog er zwar durch, aber in völliger Abgehobenheit. Und die Grandeur, mit der er Unerfüllbares versprach, ließ die Ränder erstarken.

Die Folgen daraus werden in ganz Europa zu spüren sein. Innerhalb Frankreichs will Le Pen den Dreiklang von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit verstummen lassen, sie trommelt stattdessen „nationalen Vorrang“ – bald wird es nicht mehr reichen, in Frankreich geboren zu sein, um Franzose sein; und wer die doppelte Staatsbürgerschaft hat, steht unter Generalverdacht, samt Berufsverbot. Auch in Brüssel wird der RN alles torpedieren, woraus sich politisch Kapital schlagen lässt. Also fast alles.