Frankreich schärft bei Corona-Ausgangssperre nach

Acht Tage nach Beginn der landesweiten Ausgangssperre in Frankreich ist ihre Einhaltung noch immer eine zwiespältige Angelegenheit. Einerseits haben sich die Straßen und Plätze im ganzen Land auf beeindruckende Weise geleert.

Die Bevölkerung Frankreichs, die von sich vielfach glaubt, sie bestünde aus unbelehrbaren Eigenbrötlern, die niemals auch nur annähernd an die „Disziplin der Deutschen“ herankämen, zeigt in ihrer überwältigenden Mehrheit kollektives Verantwortungsbewusstsein. Andererseits treten in dieser Situation Übertretungen in umso grelleres Licht.