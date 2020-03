Sargversorgung für Bergamo droht zusammenzubrechen

Angesichts der hohen Zahl der Covid-19-Todesopfer in den letzten Tagen sind die Särge in der von der Epidemie schwer betroffenen Stadt Bergamo knapp geworden. Bestattungsfirmen in der italienischen Region Lombardei sind unter Druck geraten. 60 Särge wurden bestellt, lediglich 30 konnten geliefert werden.

„Es ist nicht einfach, Särge für die vielen Toten zu finden“, sagte der Inhaber einer Bestattungsfirma der lokalen Tageszeitung „Eco di Bergamo“. Die Zahl der Toten ist so hoch, dass die Lagerkapazität der Leichenhalle in Bergamo seit Tagen ausgeschöpft ist. Dies gilt auch für den einzigen Ofen des Krematoriums, der derzeit 24 Stunden durchgehend läuft.