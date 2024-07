Schock im rechten Lager: "Unser Sieg ist nur aufgeschoben"

Kommentatoren und Polit-Experten waren sich nach dem Erfolg des Rassemblement National in der ersten Wahlrunde in Frankreich einig: Der Siegeszug der Rechtspopulisten ist nicht mehr aufzuhalten, ein Wahlerfolg zum Greifen nah. Ein Abdriften der Grande Nation nach rechts nicht mehr zu verhindern.

Ihre Partei habe nur wegen der taktischen Absprachen ihrer Gegner verloren. Zur Erinnerung: In der ersten Wahlrunde vor einer Woche haben sich in mehr als 300 von 577 Wahlkreisen je drei Kandidaten für die Stichwahl qualifiziert. In knapp der Hälfte lag dabei der Kandidat des Rassemblement National vorn. Um den Wählern die Entscheidung zu erleichtern und um eine Machtübernahme der Rechtspopulisten zu verhindern, haben sich deshalb mehr als 200 Kandidaten aus der Stichwahl zurückgezogen. Die Idee dahinter: Wenn sich nun der jeweils drittplatzierte Kandidat zurückzieht, verringert dies die Chance für den RN-Kandidaten, die Stichwahl zu gewinnen.

Mittepolitiker konnten sechs Mandate erobern, 15 Mandate gingen an Rechtspolitiker. Wegen der unübersichtlichen Mehrheitsverhältnisse sehen Beobachter Präsident Macron nun weiterhin in einer Schlüsselrolle.

Wohlwollende Glückwünsche

International wurde der verhinderte Wahlerfolg des RN positiv kommentiert. "Das Schlimmste wurde vermieden", sagte nun Nils Schmid, außenpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Der deutsche Kanzler Olaf Scholz äußerte sich zunächst nicht.

"In Paris herrscht Begeisterung, in Moskau Enttäuschung, in Kiew Erleichterung. In Warschau ist man zufrieden", schrieb der polnische Ministerpräsident Donald Tusk auf dem Kurznachrichtendienst X.