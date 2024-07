Frankreich wählt: Wie weit rückt das Land nach rechts?

Der Gang zum Wahlbüro an diesem Sonntag war sichtlich kein leichter für Gabriel Attal . Der französische Premierminister wirkte ernst und verhalten, als er von Kameras begleitet im Pariser Vorort Vanves sein Votum abgab. Der 35-Jährige weiß, dass wohl seine letzten Tage an der Spitze der Regierung angebrochen sind.

Der Wahltag ist von großer Unsicherheit begleitet, bei gleichzeitig großem Interesse trotz des Beginns der Sommerferien in Frankreich. Es zeichnet sich eine noch höhere Wahlbeteiligung ab als bei der ersten Runde vor einer Woche. Damals gaben 67 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab, so viel wie seit mehreren Jahrzehnten nicht mehr.

Absolute Mehrheit?

Erste Hochrechnungen werden für 20 Uhr erwartet. Vor dem Stichtag sagten Umfrageinstitute 205 bis 240 Sitze für den RN vorher. Eine absolute Mehrheit von mindestens 289 der 577 Sitze in der Nationalversammlung würde damit verfehlt. Bardella hatte angekündigt, dass er nur in diesem Fall Premierminister unter Präsident Emmanuel Macron werden und eine Regierung stellen würde. In jedem Fall dürften die Rechtspopulisten künftig durch mehr Parlamentarier an Einfluss hinzugewinnen – allen voran Marine Le Pen, die bisher schon Fraktionsvorsitzende der 88 RN-Abgeordneten in der Nationalversammlung war.