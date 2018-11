Frankreich: Frau starb bei Protesten gegen hohe Spritpreise

Autofahrer versuchte Straßensperre zu durchbrechen

Auch andernorts kam es zu Zwischenfällen. Nach Angaben des Innenministers gab es auch in Selestat nahe der Grenze zu Deutschland einen Unfall "mit schweren Folgen", das Opfer sei aber nicht ums Leben gekommen. In Grasse in Südfrankreich versuchte nach Angaben der örtlichen Präfektur ein Autofahrer eine Straßensperre zu durchbrechen und fuhr dabei einen Polizisten um. Der Beamte erlitt leichte Verletzungen, der Fahrer wurde festgenommen.

Die Proteste haben am Samstagmorgen begonnen. Demonstranten versammelten sich gegen 07.00 Uhr im Osten von Paris in der Nähe der Stadtautobahn, wie die Polizei mitteilte. Auch Taxifahrer kamen demnach im Morgengrauen in Paris zusammen.