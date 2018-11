Frankreich: Aufstand der Abgehängten

Tatsächlich hat die Erhöhung der Treibstoffpreise – seit Jahresbeginn bei Diesel um 23 und bei Benzin um 15 Prozent – jene empfindlich getroffen, die in Gebieten leben und arbeiten, in denen kaum öffentliche Transporte zur Verfügung stehen.

Experten haben errechnet, dass Ausgaben für Treibstoff in der Provinz bis zu einem Drittel des Verdiensts der einkommensschwächeren Haushalte schlucken – also ähnlich viel wie die extrem gestiegenen Wohnungskosten in den gefragteren städtischen Gebieten, denen viele Speckgürtel-Bewohner durch Umzug entfliehen wollten.

Die Regierung hält dagegen, dass nur 20 Prozent des Treibstoffpreises auf Abgaben entfallen und dass diese nötig seien, um einen Umstieg auf sauberere Verkehrsmittel herbeizuführen. Dabei handelt es sich um eine CO₂-Steuer und die bereits eingeleitete Angleichung der Besteuerung von Diesel an Superbenzin. Aber auch ein Teil der ökologisch engagierten Öffentlichkeit wirft der Regierung vor, sie würde diese Lasten vorwiegend den ärmeren Schichten aufbürden, dabei Öl- und Auto-Konzerne schonen und auch nicht genügend Alternativen bieten. Außerdem würden die Abgaben zum Großteil der Budget-Sanierung und nur geringfügig der Ökologie dienen.