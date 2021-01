Flüchtlinge: UNHCR fordert Ende von illegalen "Pushbacks" in der EU

Auch Österreich im Visier

Berichte über illegale "Pushbacks" gibt es seit Jahren. In den vergangenen Monaten häuften sich Berichte von Zurückweisungen Geflüchteter in Griechenland, aber auch von Kettenabschiebungen entlang der Balkanroute in Richtung des Nicht-EU-Landes Bosnien-Herzegowina - dabei soll es auch zu "Pushbacks" in Österreich gekommen sein. An den Vorfällen in der Ägäis sollen auch Beamte der EU-Grenzschutzagentur Frontex beteiligt gewesen sein.