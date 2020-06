UNHCR-Bericht zu Flüchtlingen: Situation wird immer schlimmer werden

Ein Prozent der Menschheit war 2019 auf der Flucht, insgesamt knapp 79,5 Millionen Menschen. Und auch, wenn viele glauben, dass alle nach Europa wollen: Ein großer Teil, nämlich 73 Prozent, bleibt in der Region, viele sogar im Herkunftsland, belegt der neue UNHCR-Bericht.

Einen großen Teil der Last tragen demnach Gesellschaften, die selbst wenig haben: 85 Prozent kommen in Entwicklungsländern unter. Die Türkei ist mit 3,6 Millionen Flüchtlingen größtes „Gastland“, gefolgt von Kolumbien (1,8 Millionen), Pakistan und Uganda mit je 1,4 Millionen. Deutschland hat 1,1 Millionen aufgenommen. 68 Prozent der Menschen kommen laut UNHCR aus nur fünf Staaten: 6,6 Millionen aus Syrien, 3,7 Millionen aus Venezuela, 2,7 Millionen aus Afghanistan, 2,2 Millionen aus dem Südsudan, eine Million aus Myanmar.

Weniger Asylanträge

In Österreich ist die Zahl der Asylanträge übrigens in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen – 2019 waren es 12.886 Anträge. Der langjährige Höhepunkt war das Jahr 2015 mit 90.000 Anträgen.

Das Coronavirus hat die Fluchtbewegungen nach Europa kurzfristig fast unterbrochen; jetzt ist die Zahl gestiegen. Im Mai gab es auf den Hauptmigrationsrouten knapp 4.300 illegale Grenzübertritte, fast dreimal so viele wie im Vormonat. Die Situation in der Ägäis ist dennoch prekär. Inzwischen werden Ankunftsländer wie Griechenland zwar finanziell und personell durch Frontex-Beamte unterstützt, mit der Unterbringung müssen sie aber allein klarkommen. In Moria, dem größten Lager auf Lesbos, sind rund 16.000 Menschen auf engstem Raum „eingepfercht“, wie die dort lebende Journalistin Franziska Grillmeier sagt – für die dortigen Asylsuchenden gilt seit 13 Wochen eine Ausgangssperre. Und vor den Inseln gebe es vermehrt illegale Pushbacks, sagt sie – Boote würden in Richtung Türkei zurückgedrängt.