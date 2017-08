Die Zahl der Flüchtlinge, die im Mittelmeer gerettet und nach Italien gebracht worden sind, ist im Juli stark gesunken: 11.193 Migranten wurden im vergangenen Monat im Mittelmeer gerettet und in Häfen Süditaliens gebracht, im Juli 2016 waren es 23.552 gewesen, teilte das italienische Innenministerium am Mittwoch in Rom mit.

Der starke Rückgang im Juli, in dem im vergangenen Jahr besonders viele Ankünfte registriert wurden, könnte auch eine Trendwende bedeuten. Von Anfang bis zum 2. August 2017 trafen 95.215 Migranten in Italien ein. Im Vergleichszeitraum 2016 waren es noch 97.892 Migranten gewesen, was einem Rückgang von 2,7 Prozent entspricht, berichtete das Innenministerium.

Einsätze und Wetter

Der stärkere Einsatz der libyschen Küstenwache, der von Italien im Rahmen einer EU-Mission mit einem Schiff unterstützt wird, zeige Resultate, hieß es in Rom. Die geringeren Ankünfte könnten nicht auf das Wetter zurückgeführt werden, denn das sei im Juli für Meeresüberfahrten sehr gut gewesen. Vor allem seit dem Treffen zwischen dem italienischen Innenminister Marco Minniti und 13 Bürgermeistern von libyschen Städten vor zwei Wochen sei die Zahl der Flüchtlingsankünfte zurückgegangen.

Ein weiteres Treffen mit libyschen Bürgermeistern plant Minniti in zwei Wochen in Rom. Daran sollen sich auch EU-Vertreter beteiligen. Dabei soll den Bürgermeistern finanzielle Unterstützung aus EU-Fonds zugesichert werden, berichtete die römische Tageszeitung La Repubblica am Mittwoch. Die Abgeordnetenkammer stimmt zudem am Mittwoch über einen italienischen Militäreinsatz vor der libyschen Küste ab. Italien werde der libyschen Küstenwache mit zwei Schiffen technische und logistische Unterstützung im Kampf gegen Menschenschmuggel sichern, bestätigte Verteidigungsministerin Roberta Pinotti am Mittwoch vor den Abgeordneten in Rom. Die Mission soll vorerst bis zum 31. Dezember 2017 dauern. Italien erhofft sich eine Stabilisierung des vom Krieg zerrütteten Landes und eine bessere Kontrolle der Flüchtlingsströme.

Unterwegs mit den Seenotrettern: Der KURIER an Bord der "Prudence" im Mittelmeer

Italien kontra NGOs

Die italienische Küstenwache hat indes begonnen, die im Mittelmeer tätigen NGOS zu kontrollieren - in der Nacht auf Mittwoch wurde ein Schiff der deutschen Nichtregierungsorganisation Jugend Rettet vor Lampedusa zu Kontrollen aufgehalten. Die NGO hat den Verhaltenskodex der italienischen Regierung für Rettungseinsätze für Flüchtlinge im Mittelmeer nicht unterzeichnet.

Die „Iuventa“ wurde von mehreren Motorbooten der italienischen Küstenwache zum Hafen Lampedusas eskortiert. Zwei syrische Flüchtlinge, die sich an Bord des Schiffes befanden, wurden zu einer Flüchtlingseinrichtung auf der Insel gebracht. Der Kommandant der Hafenbehörde von Lampedusa, Paolo Monaco, ging an Bord der „Iuventa“ und blieb zwei Stunden lang auf dem Schiff. „Es handelt sich um eine Routinekontrolle. Jetzt werden wir die Dokumente der Crew kontrollieren. Wenn alles in Ordnung ist, wird das Schiff am Mittwochvormittag wieder abfahren“, berichtete der Kommandant.

Kodex-Debatte

Lediglich zwei der bei der Flüchtlingsrettung im Mittelmeer aktiven NGOs haben den Verhaltenskodex der italienischen Regierung bisher unterzeichnet. Rom hatte Nichtregierungsorganisationen, die dies nicht tun, mit Konsequenzen gedroht. „Diese NGOs stellen sich automatisch außerhalb des organisierten Rettungssystems im Mittelmeer mit allen Konsequenzen für ihre Sicherheit“, erklärte das Innenministerium in einer Presseaussendung.

Der Verhaltenskodex aus 13 Punkten wurde von Moas und Save the Children unterzeichnet. Proactiva Open Arms signalisierte seine Bereitschaft, den Regelkatalog zu unterschreiben. Ärzte ohne Grenzen (MSF) richtete einen Brief an Innenminister Marco Minniti, in dem hervorgehoben wurde, dass die Organisation aus Rücksicht auf humanitäre Prinzipien der „Unabhängigkeit und der Neutralität“ den Verhaltenskodex nicht unterzeichnen werde. An dem Treffen im Innenministerium in Rom am Montagnachmittag hatten die NGOs Sea Watch, Sea Eye und SOS Mediterranee nicht teilgenommen. Die deutsche Organisation Jugend Rettet war zwar bei dem Treffen anwesend, unterzeichnete den Verhaltenskatalog aber nicht.

Am Montag war die Frist für die Unterzeichnung des Verhaltenskatalogs abgelaufen. Das Engagement der privaten Helfer war in den vergangenen Monaten immer wieder kritisiert worden, weil Einsätze immer näher an der libyschen Küste stattfinden und ihr Engagement angeblich immer mehr Flüchtlinge anzieht.

Nur im äußersten Notfall sollen die Schiffe der Hilfsorganisationen in libysche Hoheitsgewässer eindringen, heißt es im Verhaltenskodex. Dieser verpflichtet NGOs, Ortungsgeräte nicht abzustellen. Außerdem sollen die NGOs gegenüber den Behörden ihre Finanzierung offenlegen.