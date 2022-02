Flucht übers Mittelmeer als TikTok-Event: Influencer im Schlauchboot

"Ich hab den Tod gesehen"

Mahmoud ist gelernte Friseurin, fand aber in Tunesien keinen Job. Weil sie kein Visum für ein EU-Land bekam, ließ sie sich die Reise im Schlauchboot 1500 Dollar kosten - und postete dafür eifrig. „Ich habe viele Freunde, die sich auf diese Reise begeben haben und ihre Chancen in Europa nutzen. Sie haben uns Hoffnung gegeben, dass es dort Arbeit und Geld gibt“, erklärte Mahmoud in tunesischen Medien. Außerhalb der sozialen Medien gab sie jedoch zu, dass sie auf hoher See große Angst hatte: „Ich habe den Tod mit eigenen Augen gesehen. Es ist kein einfacher Weg. Ich ermutige niemanden, zu ihr zu gehen. Ich habe es aus persönlichen Gründen getan, die Situation wird dich dazu zwingen.“

Empörung in Tunesien

Sowohl Mahmoud als auch Saidi haben in Nordafrika Millionen von followern. Entsprechend groß ist die Aufregung über die Videos und Fotos in ihrer Heimat. Menschenrechtsgruppen warnen vor der fatalen Wirkung auf junge Tunesier. So könnten sich noch mehr von ihnen auf den Weg machen - und ihr Leben riskieren.