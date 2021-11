Influencer-Fail: Jennifer Anistons Werbelüge aufgeflogen?

Lange hat sie sich geweigert, den Influencer zu geben, doch seit Oktober hat auch Jennifer Aniston einen eigenen Instagram-Account. Hier gibt sie ihren 38,5 Millionen Followern nicht nur Einblicke in ihr Leben, sondern macht auch fleißig Werbung für ihre diversen Vertragspartner. Bei ihrem jüngsten Werbeclip ist der 52-Jährigen nun jedoch ein etwas peinlicher Fehler unterlaufen - was für Hohn vonseiten ihrer Fans sorgt.

Jennifer Anistons unterläuft Influencer-Missgeschick

Die Schauspielerin machte es sich zur Aufgabe, ein Kollagenprodukt namens "Collagen Creamer" zu promoten. In einem Video, in dem man Aniston in einer Küche zu sehen bekommt, schenkt sie sich zunächst zur Melodie von "Wake Me Up Before You Go Go" von "Wham!" eine Tasse Kaffee ein und benutzt besagten Creamer als Milchersatz. Gefilmt werden dabei lediglich ihre Hände. Besonders aufmerksamen Zusehern fällt jedoch auf: Während der "Friends"-Star im ersten Teil des Videos noch rote Fingernägel hat, haben ihre Nägel plötzlich eine andere Farbe, als das Video wieder zu einer Ganzkörperaufnahme von Aniston zurückschneidet.