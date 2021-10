Jennifer Aniston gibt Einblick in ihr Schlafzimmer und feiert Meilenstein

Liebesszenen seien unangenehm, weil beim Dreh 30 bis 50 Menschen zuschauten, erklärte Gyllenhaal in der "Howard Stern Show". "Das macht mich nicht an." Meist sei es "seltsam mechanisch" und ähnele einem Tanz, den man für eine Kamera choreografiere. Aniston habe dann mit einem zwischen ihnen positionierten Polster ihre Arbeit erleichtert. Es sei nur zum Einsatz gekommen, als sich beide in horizontaler Position befunden hätten. "Es war sehr nett von ihr, es vorzuschlagen, bevor wir anfingen", erinnerte sich Gyllenhaal. "Sie sagte: 'Ich lege hier einen Polster hin.' Das war alles, was sie sagte."