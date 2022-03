Flucht nach Polen: "Unsere Kinder leiden sehr"

"Macht auf Kumpel mit Putin, he?"

Ukrainische Männer im Ausland sind von Kiew aufgefordert, sich den kämpfenden Truppen anzuschließen. Männern von 18 bis 60 Jahren ist es wiederum auf Dekret des Staatspräsidenten Wolodimir Selenskij nicht erlaubt, das Staatsgebiet zu verlassen.

Der kommende Zug aus Kiew ruft jedoch nicht nur Idealisten auf den Plan – zwei korpulente Männern buhlen um Mittelsmänner unter den Helfern – und bieten „hundertprozent legale Arbeit“ für die ankommenden Ukrainerinnen an.

Und als deutscher Staatsbürger wird man schon mal schief angeschaut, vor allem von Polen. „Und was macht ihr da wieder in Deutschland, macht auf Kumpel mit Putin, he?“, fragt ein Koordinator der Stadt, ein Mann um die fünfzig. Dass die Regierung in Berlin sich bei den Sanktionen und Waffenlieferungen lange sträubte, wurde an der Weichsel nicht begrüßt.

"Unsere Kinder leiden sehr"

Schließlich, nach fast sechs Stunden Verspätung, rollt der Zug aus Kiew ein, aus den überfüllten Waggons strömen die Frauen und Kinder auf den Bahnsteig. Manche mit eleganten Rollkoffern, manche mit improvisiert befestigten Taschen auf Gestellen, und einige mit Tränen in den Augen.

„Unsere Kinder leiden sehr“, meint eine Frau in Lammfelljacke und mit langen schwarzen Haaren, welche mit ihrer kleinen Tochter und der Mutter mit Kopftuch Auskunft gibt. „Danke Polen!“