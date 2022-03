Es gibt nur ein Davor und Danach: Wie Krieg das Leben zerschneidet

Falsche Sicherheit

Ungläubigkeit. Das ist der gemeinsame Nenner bei allen, vor denen das Kriegsgespenst herumgeistert. „Das kann bei uns nie passieren“, hörte ich die Älteren ständig sagen, während sie in den Nachrichten Berichte über Gräueltaten in Palästina, dem Irak oder Afghanistan verfolgten. So wie nun in der Ukraine glaubten auch wir in Jugoslawien, dass uns das Unheil schon umgehen wird. Wir sind doch mitten in Europa. Der Westen oder zumindest unsere Nachbarländer Österreich und Italien werden es nicht zulassen. Nachbarn passen schon auf einander auf. Oder doch nicht?

Einem Menschen, dessen Drehbuch des Lebens von einem Krieg geschrieben wird, fällt die Orientierung in der Zeit leicht: Er erinnert sich an das Leben vor und nach dem Krieg. Das Dazwischen ist ein Vakuum, das man am liebsten verdrängen würde. Wenn es sein Leben nicht dermaßen bestimmt hätte.