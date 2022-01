Die letzte Überlebende von Auschwitz und Sarajevo-Belagerung ist tot

"In meinem Leben war ich schon mal gezwungen, mein Zuhause zu verlassen. Ich werde mein Zuhause nie wieder freiwillig verlassen“. Für Greta Weinfeld Ferušić stellte sich 1992 nicht die Frage, ob sie ihre Siebensachen packen und woanders einen Neuanfang machen wolle. Am Montag musste sie aber doch gehen. Greta Weinfeld Ferušić, der letzte Mensch, der sowohl das Konzentrationslager von Auschwitz als auch die Sarajevo-Belagerung überlebt hatte, verstarb am Montag im Alter von 97 Jahren in der bosnischen Hauptstadt.

Weinfeld Ferušić wurde 1924 in Nordserbien geboren. 1944 wurde sie samt ihrer gesamten jüdischen Familie nach Auschwitz deportiert. Sie sollte die einzige Überlebende aus ihrer Familie werden. Der Rest wurde in einem Lager in Polen ermordet.



Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs kehrte sie nach Serbien zurück, wo sie in Belgrad Architektur studierte. Nach dem erfolgreichen Abschluss des Studiums zog es sie aus beruflichen Gründen nach Sarajevo. Dort machte sie große Karriere. Sie arbeitete als Professorin an der Fakultät für Architektur der Universität Sarajevo und wurde später sogar zur Fakultätsdekanin befördert.