In der ganzen Ukraine herrscht Fliegeralarm. Aus weit voneinander entfernten Regionen wie Dnipro, Krementschuk und Poltava in der Zentralukraine sowie in Mikolajiw im SĂŒden wurden zahlreiche Explosionen gemeldet, berichtete die Nachrichtenagentur Interfax.

Bei einem Angriff auf Dnipro sind eine Frau und ein Kind getötet worden. Es gab zudem Berichte ĂŒber Explosionen in und um Kiew und ĂŒber nicht identifizierte Flugobjekte, die sich Richtung Westen bewegten.

