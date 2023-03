Die Anschläge auf Nord Stream: Wer steckt hinter der Sabotage?

Wer hat die Pipelines, die Deutschland mit russischem Gas versorgen, sabotiert? Diese Frage stellt sich die Welt seit September 2022. Erste Ermittlungen ergaben schnell, dass die Schäden, die an den Röhren entstanden, durch Explosionen entstanden sind. In Zeiten des Ukraine-Kriegs und einer höchst angespannten geopolitischen Situation schoben sich die Nationen gegenseitig die Schuld zu. Jeder dichtete dem anderen Motive für die Sabotage an. Nun gibt es erste Erkenntnisse, was wirklich passiert sein könnte.

Die Fake Busters bringen euch auf den neuesten Stand der Entwicklungen.

Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu...