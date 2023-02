CERN: Von schwarzen Löchern und anderen Dimensionen

In der Schweiz, in der Nähe von Genf, befindet sich eine Maschine, die uns die Welt erklären soll. Der Teilchenbeschleuniger, auch Weltmaschine genannt, erforscht Elementarteilchen. Es soll herausgefunden werden, wie die Erde einst entstand. Viele Kritiker fürchten aber, dass diese Forschung, die Welt zerstören könnte. Sie glauben, dass im Teilchenbeschleuniger kleine Schwarze Löcher entstehen könnten oder sich Portale in eine andere Dimension öffnen.

Die Fake Busters haben versucht, in diese komplizierte Materie einzutauchen und herauszufinden, was möglich ist und ob es wirklich Grund zur Sorge gibt.

Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu...