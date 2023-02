UFOs: Warum die US-Behörden gerne über Aliens spekulieren

Sind sie endlich da? Diese Frage stellen sich gerade all jene, die an Aliens glauben wollen. Zugegeben, so viele Ufo-Sichtungen wie in den letzten Tagen gab es noch nie - zumindest keine, die von offizieller Seite bestätigt wurden. Mehrere Objekte wurden über dem amerikanischen Luftraum abgefangen, eines angeblich auch in China. Während es sich bei dem ersten UFO und einen chinesischen Spionage-Ballon gehandelt haben dürfte, sind die Beschreibungen der anderen drei Objekte kryptisch. Aufmerksame Fake Busters, werden auch aber ins Jahr 1947 zurückversetzt fühlen, als in Roswell eine "fliegende Untertasse" abstürzte.

Was ist da am Himmel über den USA los? Die Fake Busters geben ein Update.

Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu…