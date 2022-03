"Fand die Kritik an Ratzinger unfair"

Und was ist mit dem Vorwurf, dass es zumindest früher vor allem um den Schutz der Institution Kirche ging, dann erst um die Täter und zuletzt um die Opfer?

Das hat ja Benedikt selbst thematisiert! In seinem Brief an die Iren hat er 2010 geschrieben, dass man der Kirche vorwerfen müsse, dass sie früher zu oft an ihr Image und nicht an die Opfer gedacht habe. Ich fand die Kritik an Ratzinger aber vor allem deswegen unfair, weil ich persönlich erlebt habe, wie er zwischenzeitlich der einzige im Vatikan war, der gegen massivste Widerstände so entschieden gegen Missbrauch vorgegangen ist. Es gibt wahrscheinlich in der weltweiten katholischen Kirche keinen einzigen Menschen, der so viel gegen Missbrauch erreicht hat wie er. Die Italiener und Franzosen wissen das, die Deutschen nicht.

Das Missbrauchsthema ist ja inhaltlich und von der Genese eng mit dem sogenannten „Synodalen Weg“ verknüpft. Nun meinen manche Bischöfe, aber auch andere, der Missbrauchsskandal werde zugunsten einer innerkirchlichen Reformagenda instrumentalisiert …

Wenn manche Bischöfe auf den Missbrauch angesprochen werden, sind sie sehr schnell beim Synodalen Weg. Das ist dann das Signal: Sie sehen doch, ich bin modern, ich unterstütze liberale Reformen, Stichwort Zölibat, Frauenweihe, Sexualmoral etc. Dabei gibt es keinerlei wissenschaftliche Evidenz, dass der Zölibat mit Missbrauch irgendetwas zu tun hat; wenn Frauen Diakoninnen werden, werden allein deswegen Priester nicht weniger missbrauchen, und die alte katholische Sexualmoral hat Missbrauch noch nie gutgeheißen. Viele Betroffene beklagen, dass auf diese Weise wieder nicht über sie und zum Beispiel die nötigen Entschädigungen geredet wird.

Wie beurteilen Sie den Synodalen Weg demnach?

Ich glaube, da sitzen viele engagierte Katholiken zusammen, die ernsthaft Reformen wollen und das ist auch gut so. Aber das muss man in synodalem Geist tun, wie Papst Franziskus immer wieder anmahnt, das heißt indem man ganz anderen Meinungen wirklich zuhört, die zu verstehen versucht und dann den Heiligen Geist wirken lässt. Mir scheint aber leider, dass die Art, wie zum Teil mit der (konservativen; Anm.) Minderheitenposition umgegangen wird, nicht immer sehr „synodal“ ist.

Geht es bei der aktuellen Kritik an Benedikt auch um mehr als den Missbrauch: um seine Theologie, sein Kirchenbild?

Naja, dafür gibt es fast so etwas wie einen Beweis. Bevor noch jemand das Gutachten gelesen haben konnte, wussten manche eine Minute nach der Pressekonferenz schon, dass damit Ratzingers Lebenswerk zerstört sei. Das bestätigt jene „sprungbereite Feindseligkeit“ ihm gegenüber, von der er schon einmal gesprochen hat. Trotzdem kann man Ratzinger natürlich kritisieren. Er hat so oft wie wohl kein Papst ausdrücklich geschrieben, dass irgendein Text von ihm keineswegs unfehlbar sei und er auf Kritik gespannt sei.

Die Philosophin Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz hat in einem KURIER-Interview gemeint, es werde immer deutlicher, dass der Synodale Weg von der Lehre der Kirche weg führe …

Die Frage ist, was der Synodale Weg ist. Das ist ja nicht ein einziger Pfad, sondern das sind über 200 Katholiken und Katholikinnen, die versuchen, einen Konsens zu finden. Die Gefahr sehe ich darin, dass die Teilnehmer sich in so einer Art Blase befinden und denken, von irgendeiner Formulierung hänge nun das Wohl und Wehe der Kirche ab. Nicht die Mehrheiten sind entscheidend, sondern ob das, was da ausgedrückt wird, sich in das Ganze der weltweiten Katholischen Kirche einfügen lässt. Wenn nicht, dann wird das in Rom nur abgeheftet – egal wie groß die Mehrheit in Frankfurt war. Im Übrigen treten die Leute nicht wegen dieser Themen aus, sondern zum Beispiel, weil sie nicht mehr an Gott glauben, darüber redet in der Kirche aber kaum jemand.