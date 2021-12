Philosophin Gerl-Falkovitz: "Die Mitte ist ausgetrocknet"

Apropos „abbröckeln“: In Deutschland versucht man, dem Bedeutungsverlust der Kirche gegenzusteuern, indem man sich auf einen „Synodalen Weg“ begeben hat, der grundlegende strukturelle und organisatorische Reformen vorsieht, der aber auch innerkirchlich heftig umstritten ist. Wie sehen Sie dieses Unterfangen?

Ich glaube, mittlerweile zeichnet sich ab, dass dieser Weg von der Lehre der Kirche wegführt. Es gibt Webfehler, die im Lauf der Zeit immer deutlicher werden. Ein Webfehler besteht darin, dass das Projekt überhaupt nicht kirchenrechtlich verankert ist. Die Beschlüsse sind kirchenrechtlich ein Nullum, sie haben keinerlei Konsequenzen. Daher sucht man anderweitig Absicherung: Die Bischöfe sollen sich namentlich verpflichten, die Beschlüsse durchzuziehen. Allerdings sind einige Beschlüsse überhaupt nicht durchführbar – das ginge nur auf universalkirchlicher Ebene. Zur Frage etwa, ob Frauen Priesterinnen werden können, kann der Synodale Weg beschließen, was er will. Das kann gar nicht in diesem engen Rahmen beantwortet werden. Ein anderes Beispiel wäre die Sexualmoral. Beim Synodalen Weg wird ja die Ehe nur noch als Höchstform der Verbindung zwischen zwei Menschen gewertet; daneben gebe es aber auch andere Formen, die kirchlich gesegnet werden sollen. Das sind Themen, die nicht die deutsche Kirche für sich entscheiden kann. Was aber heißt das, wenn sich Bischöfe dazu verpflichten, das in ihren Diözesen umzusetzen?

Was hieße es Ihrer Ansicht nach?

Es geht ja noch weiter: Wenn sich Bischöfe zu bestimmten Reformen verpflichtet haben, dann ist es damit ja nicht getan. Sondern es soll dann noch eine Evaluierung stattfinden. Der Synodale Weg wird zwar 2023 beendet – aber es soll ein Präsidium geschaffen werden, das über die Folgejahre die Umsetzung der Beschlüsse des Synodalen Weges kontrolliert. Wir hätten damit eine Art zweites Papst- oder Lehramt. Das, was man eigentlich abschaffen will – die hierarchische Struktur –, wird an anderer Stelle wieder eingesetzt. Dieses Gremium würde also die Bischöfe kontrollieren.

Ist aber so klar, was Rom eigentlich will? Viele interpretieren dieses Pontifikat ja so, dass Papst Franziskus viele Bälle in die Luft wirft, um zu sehen, was daraus wird, und innerkirchliche Reformbewegungen durchaus mit Sympathie verfolgt, ohne sich vielleicht selbst explizit festzulegen …

Das stimmt vermutlich. Aber was den Synodalen Weg konkret betrifft, wird, so scheint mir, die Nichtzustimmung des Papstes immer klarer. Sonst hätte er auch nicht den universalen Synodalen Weg eröffnet. Man merkt es auch daran, dass der Papst beim deutschen Synodalen Weg keine ungeteilten Sympathien mehr genießt. Er hat ja auch für Enttäuschung bei den Reformern gesorgt, weil er nach der Amazonas-Synode weder die Tür zur Frauenweihe noch zur Weihe von viri probati geöffnet hat.

Da meinen manche freilich, er halte die Zeit dafür eben noch nicht für reif, habe aber durchaus Sympathien für diese Anliegen; einige sehen ihn hier auch als Gefangenen der Kurie …

Ich kenne diese Interpretationen – aber ich glaube, sie stimmen nicht. Es gibt etwas, das den Papst brüskiert hat: Es gab am Anfang des Synodalen Weges einen breiten Antrag, zusätzlich zu den vier Foren ein fünftes Forum „Evangelisierung“ einzurichten. Dieser Antrag wurde kommentarlos abgelehnt. Das Thema kommt tatsächlich überhaupt nicht vor – im Gegenteil: Bei der letzten Vollversammlung meinte ein prominenter Theologe gar, wir sollten endlich aufhören, von Evangelisierung zu sprechen, weil es doch um etwas ganz anderes gehe, nämlich um die Missbrauchskrise. Da war einen Augenblick verblüffte Stille im Saal. Ich glaube, da sind beim Papst die Warnlampen angegangen. Dazu passt auch, dass Kardinal Walter Kasper, der eher dem liberalen Flügel der Kirche angehört, in einem Interview sagte: Mit den Vorschlägen von Forum I im Synodalen Weges werde „dem Bischofsamt das Genick gebrochen“.

Nun schickt der Papst die gesamte Weltkirche in einen synodalen Prozess. Ist das ein Versuch, die Entwicklungen in Deutschland ein bisschen einzufangen?

Da bin ich sicher. Das ist das Lasso, das Franziskus ausgeworfen hat, um die deutsche Kirche einigermaßen mit Anstand wieder in die Universalkirche zurückzuholen.