Familie Europa

Händel wurde in London zu George Frideric Handel. Goethes „Italienische Reise“ ist legendär. Wagner hatte an der ligurischen Küste und später an der amalfitanischen Genieblitze. Tausende weitere Beispiele könnten belegen, wie inspirierend andere europäische Länder für Künstler stets waren.

Die europäische Idee war immer auch eine kulturelle: aneinander geistig wachsen. In Grenzgebieten gibt es seit jeher die beste Küche. Und florierendes Kunstschaffen. Es ist kein Zufall, dass etwa so viele Maler und Literaten aus Kärnten kommen. Aber warum hatte man, als der Autor dieser Zeilen dort aufwuchs, noch solche Angst vor dem Slowenischen? Und warum musste man nach dem Urlaub am Meer stundenlang schikanös an der Grenze warten? Die EU ist ein Geschenk, eine Befreiung aus der Engstirnigkeit. Bürokratie hin oder her.