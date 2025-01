Neue Fake-News-Welle in Europa? Was der Facebook-Chef in der EU geplant hat

Rechtzeitig bevor Trump in knapp zwei Wochen wieder ins Weiße Haus einzieht, vollzieht ein weiterer Social-Media-Mogul den gleichen Schwenk. Mark Zuckerberg, Herr über facebook und Instagram , will jetzt auch mit der vermeintlichen Zensur Schluss machen. Die sogenannten „Faktenchecker“, also von Computer-Algorithmen unterstützte Beobachter , die die Postings auf verdächtige Inhalte überprüfen, werden ihre Arbeit einstellen . Man gebe der Meinungsfreiheit wieder Platz, erklärte Zuckerberg. Die Kontrolleure hätten ohnehin zu viele Fehler gemacht und außerdem eine „politische Schlagseite“ gehabt.

In Brüssel eingereicht

Ein Schritt, der in den USA möglich ist. In der EU dagegen gelten seit 2023 Gesetze, die den Wildwuchs an Fake News und Hasspropaganda in der digitalen Welt unter Kontrolle bringen sollen. Der Digital Service Act DSA macht die Plattformen für diese Inhalte verantwortlich. Kriegen sie die Lügen nicht unter Kontrolle, drohen schwere Strafen. In Europa gebe es „keine unmittelbaren Pläne“ dieser Art, also die Faktenchecker abzuschaffen, versichert der Meta-Konzern.

Doch allzu lang wird es wohl nicht dauern, bis auch in der EU die Faktenchecker verschwinden: Die Pläne dafür sind jedenfalls schon in Brüssel eingelangt. Wie die EU-Kommission am Mittwoch bestätigt, hat Meta bereits eine sogenannte „Risikoeinschätzung“ für diesen Schritt eingereicht. Darin steht also, wie man auch ohne Kontrollen Fake News auf facebook und Instagram unter Kontrolle bringen will. Diesen Schritt verlangt das EU-Gesetz, denn damit sind die Sozialen Medien dafür verantwortlich, was bei ihnen gepostet wird. Ein klarer Hinweis, wie konkret die Pläne von Meta auch für Europa sind.