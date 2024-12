Warum TikTok jetzt auch für die EU zum Schreckgespenst wird

Doch Georgescus Wahlkampagne unterlief diese Regeln. 150 Millionen mal wurden seine TikTok-Videos geklickt. Die bestanden meist aus heiteren Einlagen des Kandidaten, oder Scherzen, in denen die politische Propaganda versteckt mitgeliefert wurde. Und die lieferte zu einem Gutteil frei erfundene Botschaften, wie etwa, dass ukrainische Flüchtlingskinder in Rumänien doppelt so viel Geld vom Staat erhielten wie einheimische. Dass diese Botschaften sich so lawinenartig ausbreiteten, lag nicht nur an der professionellen Machart, sondern auch an Tausenden Tiktok-Teilnehmern, die sie unaufhörlich weitergaben, einen Schneeball-Effekt erzeugten. Hinter ihnen aber stehen keine realen Personen, sondern in Großrechnern erzeugte virtuelle Charaktere, sogenannte „Bots". Hinter denen steht, daran lassen EU-Abgeordnete aus Rumänien keinen Zweifel, eine ausländische Macht. Der Verdacht fällt – wenn auch noch nicht offiziell – auf Russland.