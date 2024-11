Rumänien-Wahl wird neu ausgezählt: Gab es "Manipulation durch eine Diktatur"?

Zahlreiche Kommentatoren in Rumänien vermuten, dass Russland hinter dem Wahlerfolg des Rechtsradikalen Georgescu stecke, ganz ähnliche Vorwürfe erheben führende EU-Politiker aus Rumänien in Brüssel

Der Christdemokrat äußert also nicht nur offen Zweifel an der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen in Rumänien, er hat auch eine ganz klare Erklärung für den Ausgang parat: "Eine Diktatur, die die EU schwächen will, hat diese Wahlkampagne unterstützt, direkt, oder indirekt."

23 Prozent für einen bis dahin völlig unbekannten Kandidaten. Der völlig überraschende Erfolg eines Ultrationalisten bei der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen in Rumänien sorgt auch in Brüssel für Nervosität. Nicht einmal aufgetaucht in den Umfragen sei dieser Calin Georgescu noch wenige Wochen vor der Präsidentschaftswahl, sagt Siegfrid Muresan , prominenter EU-Parlamentarier aus Rumänien gegenüber dem KURIER: "Noch zwei Tage vor der Wahl lag er bei zehn Prozent. Da steckt eine ausgeklügelte Strategie dahinter."

Die fehlenden Unterlagen für die Finanzflüsse waren auch Inhalt jener Beschwerde von zwei der unterlegenen Kandidaten beim rumänischen Verfassungsgerichtshof. Zudem ermitteln Staatsanwalt und Polizei in der Causa, sie wurden von der Wahlbehörde hinzugezogen. Rumänische Medien mutmaßen, dass die Gelder des bekennenden Putin-Bewunderers von Moskau aus geflossen sein dürften, möglicherweise über den moldauischen Oligarchen Ilan Shor , der sich nach Moskau abgesetzt hat. Ein Hinweis dafür war Georgescus Online-Wahlkampf, der jenem des pro-russischen Lagers in Moldau bei der jüngsten Präsidentenwahl auffällig ähnlich war; dort ist Russlands Einmischung evident.

Riese TikTok-Nutzergemeinde

Rumäniens Bevölkerung ist für eine solche Kampagne über TikTok sehr gut geeignet, rund neun Millionen Menschen sind regelmäßig auf TikTok, sagt Muresal - anders als etwa in Österreich ist die Plattform auch im ländlichen Raum und bei Personen über 30 sehr verbreitet. Dazu kommt ein grundsätzliches Misstrauen gegenüber traditionellen Medien wie dem Fernsehen oder Tageszeitungen. Eine Zielgruppe, die bei Georgescus Kampagne ebenfalls ins Visier genommen wurde, waren Rumänen im westeuropäischen Ausland, etwa in Deutschland oder Österreich. Mit beachtlichem Erfolg: In Deutschland etwa stimmten mehr als 50 Prozent der dort lebenden Rumänen für Georgescu. Rumänen im Exil, so analysiert der Christdemokrat Muresan, würden sich meistens nur noch über soziale Medien über ihre Heimat informieren, sie seien also für diese Botschaften besonders anfällig.

Ob im Exil oder irgendwo in einem Dorf, die Botschaften über Tiktok seien genau auf die jeweilige Zielgruppe abgestimmt gewesen, waren durchgehend heiter und unterhaltsam: "Die Leute, die sich das anschauten, fühlten sich unterhalten, in Wahrheit wurden sie beeinflusst, konsequent manipuliert." Für Maresan ist die Wahl in Rumänien Teil einer internationalen Strategie: "Wir haben das Gleiche kürzlich bei den Wahlen in Moldau gesehen, oder bei den Wahlen in Georgien." Rumänien aber sei der nächste Schritt: "Jetzt hat es zum ersten Mal in einem EU-Land funktioniert – und darum wird man es in weiteren EU-Ländern ganz genau so fortsetzen."