"Facebook reißt unsere Gesellschaften auseinander"

Im politischen Schlachtenlärm von Washington, wo Corona, Flüchtlingselend, Joe Bidens millionenschwere Hilfspakete und Donald Trumps Hirngespinste von der gestohlenen Wahl alles überschatten, mit anderen Themen durchzudringen, ist zurzeit eigentlich kaum möglich. Frances Haugen ist es trotzdem gelungen. Auf die blonde Daten-Analystin (37) aus Iowa richten sich am Dienstag im Kongress alle Medienscheinwerfer.

Haugen, bis zum Frühjahr eine von 63.000 Facebook-Angestellten, will den Social-Media-Giganten eigenhändig zu einer fundamentalen Verhaltensänderung zwingen. „Die heute existierende Version von Facebook”, sagte die Harvard-Absolventin am Sonntagabend in der renommiertesten US-TV-Magazin-Reihe „60 Minutes”, „reißt unsere Gesellschaften auseinander.”

Ihr Kern-Vorwurf trifft das sich der globalen Vernetzung rühmende Unternehmen ins Mark: Facebook stelle Gewinnsucht nachweisbar über den Kampf gegen Hass und Falschinformationen. Beleg: Der Algorithmus, der festlegt, was Nutzer zu sehen bekommen, sei so konzipiert, dass Facebook vor allem als emotionale Wutmaschine benutzt werde. „Facebook hat erkannt, dass, wenn sie den Algorithmus ändern, die Leute weniger Zeit auf der Seite verbringen, weniger auf Anzeigen klicken“, wodurch der Konzern weniger Geld verdiene.