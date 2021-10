"Lasst eure Tanten und Onkel impfen": Lustige Tweets zum Facebook-Totalausfall

Fast sieben Stunden waren die sozialen Netzwerke Facebook, Whatsapp und Instagram down - das freute wiederum den Kurznachrichtendienst Twitter, der am Montagabend ein Allzeithoch an Nutzern verzeichnete. Dabei gab es auch einiges zum Schmunzeln - allen voran auf dem Profil von Twitter selbst, das am Abend "buchstäblich alle" willkommen hieß.