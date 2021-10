Ausfälle von Whatsapp, Instagram und Facebook

WhatsApp-, Facebook- und Instagramnutzer hatten am Montagabend kurz vor 18 Uhr mit einer Störung zu kämpfen. Auch auf dem Online-Dienst "Allestörungen" sind in den letzten Minuten Tausende Ausfälle gemeldet worden. Der Ausfall betrifft nicht nur Österreich, weltweit wurden Störungen gemeldet. Etwa in Deutschland.

Zu den gemeldeten Standorten mit Störungen gehören unter anderem Hamburg, München, Berlin, Köln, Bremen, Leipzig und Frankfurt am Main. Somit scheint die Störung nicht nur vereinzelt, sondern in ganz Deutschland stellenweise aufzutreten. Bei „Allestörungen“ verorten die Nutzer die Probleme vorwiegend beim Senden und Empfangen von Nachrichten sowie bei den Serververbindungen.