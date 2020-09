Facebook-Grüße aus Moskau: Wieder russische Propaganda für Trump

Solche journalistischen Ausflüge ins Reich der Fake News hätten einen ganz handfesten Hintergrund berichtete am Mittwoch die New York Times: Die Website Peace Data sei nämlich ein Werkzeug der Propagandaabteilung des Kreml. Entsprechend wütend wehrt man sich bei Peace Data gegen die Anschuldigungen, diese seien nichts als „widerliche Lügen“.

Doch was die Times gemeinsam mit dem Nachrichtensender CNN an Informationen zusammengetragen hat, hat Hand und Fuß. Hinter der Website würde die „Agentur für Internet-Forschung“ stehen, die in St. Petersburg stationierte zentrale Schaltstelle der russischen Regierung für Desinformationskampagnen im Ausland.