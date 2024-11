Experiment gescheitert? Melonis Asyllager in Albanien stehen schon wieder leer

Es ist die nächste juristische Niederlage für die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Ein Gericht in Rom hat die Internierung von sieben Männern im italienischen Migrationszentrum in Gjadër in Albanien ausgesetzt.

Die Männer aus Bangladesch und Ägypten waren in den vergangenen Tagen im Mittelmeer aufgegriffen und am Samstag an Bord des Schiffes "Libra" der italienischen Marine nach Albanien gebracht worden.

Nun sind sie wieder zurück in Italien: Die Küstenwache schipperte sie über die Adria in die Hafenstadt Brindisi. Dort gingen sie in der Nacht an Land.