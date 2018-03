Exil-Iranerinnen rufen zu Solidarität im Kampf gegen Kopftuchzwang auf

Zum heutigen Weltfrauentag rufen weltweit Iranerinnen im Exil zur Solidarität mit den "Mädchen von der Revolutionsstraße" auf. So bezeichnen sich jene Frauen im Iran selbst, die in den vergangenen Monaten öffentlich ihr Kopftuch abnahmen und es an einen Stock gebunden, wie eine Fahne, schwenkten.

„Ihr könnt uns unterstützen, indem ihr auf euren Frauendemos einen weißen Schal an einem Stock schwenkt“, schreibt nun die in New York lebende Exil-Iranerin Masih Alinejad, Initiatorin der Online-Kampagne „My Stealthy Freedom“ gegen den Schleier-Zwang, in ihrem Aufruf zum 8. März.

من هم از سنندج به پويش پياده روي بدون حجاب پيوستم. قرار ما فردا #هشت_مارس_ايران

I am from the city of Sanandaj and I am joining the movement of walking the streets without the veil as well. Tomorrow is #March8_Iran pic.twitter.com/QoZoijfpPW — masih alinejad (@AlinejadMasih) 8. März 2018

Im Iran selbst gibt es derzeit noch Versuche, den Protest der Frauen niederzuschlagen. Seit Jahresanfang wurden alleine in Teheran mehr als 35 Frauen entweder angegriffen oder verhaftet, weil sie gegen den Kopftuchzwang wehrten. Einige von ihnen sind mittlerweile wieder frei, andere sind verschwunden, berichtet die feministische Zeitschrift Emma.