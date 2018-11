Ex-Spitzendiplomat: „Großbritannien vor dem Scherbenhaufen“

… Fehleinschätzungen europäischer Außenpolitik

Wir haben Georgien verschlafen, in Sachen Ukraine alle Warnrufe der sensiblen Russen überhört. Warum haben wir den Arabischen Winter nicht verstanden? Wir dürfen Algerien und Marokko nicht verschlafen wie den Rest Nordafrikas. Wir müssen im Nahen Osten mehr Flagge zeigen. Man hätte mit dem Iran mehr tun müssen. Auch in Syrien sind wir abwesend. Bashar al-Assad wird nicht von heute auf morgen abdanken. Aber muss man nicht dennoch knallhart mit ihm reden und über eine Duldung – auf Zeit – sprechen? Aufbauhilfe ja, aber nur zu unseren Bedingungen: Minderheiten schützen, Rückkehr ermöglichen etc. Der Irak ist lange nicht aus dem Schneider. Der IS ist lange nicht weg. Und in Syrien - was machen wir mit den Türken? Es wird schwierig sein, Erdogan einzubinden. Beitritt? Oder strategische Partnerschaft?