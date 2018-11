Wetten auf Brexit lassen Buchmacher frohlocken

Niedriger sind die Quoten, wenn man darauf setzt, dass Premierministerin Theresa May noch in diesem Jahr zurücktritt: Aus 100 Euro würden 200, sollte sie bis Silvester das Handtuch werfen. Die Quoten, dass May im Jahr 2019 zurücktritt, stehen bei 1,6. Das ist für die britischen Buchmacher gleich wahrscheinlich, wie zwei oder mehrere Premierminister vor dem 1. April 2019.