„Ich will, dass die Moldauer einen Lebensstandard haben wie in den EU-Ländern und dieselben Grundrechte und Freiheiten wie die Menschen in der EU“, hatte Maia Sandu, die in Harvard studierte und für die Weltbank tätig war, schon zuvor die Devise ausgegeben. Um dieses Ziel zu erreichen, setzt sie mit ihrer PAS neben Korruptionsbekämpfung auf eine Annäherung an Brüssel.