Republik Moldau: Kinder als Leidtragende eines kalten Krieges

Er kam vor vier Monaten mit gerade einmal 1.125 Gramm Gewicht zur Welt. Die Ärzte in Chisinau haben David das Leben gerettet. Doch welches Leben haben sie ihm geschenkt? Sein leiblicher Vater hat sich schon vor Davids Geburt von der Mutter für immer verabschiedet, seine Mutter ist chronisch krank und kann nicht arbeiten, seine Oma bekommt 45 Euro Pension.

Man fährt in Moldawien nicht weit, um der Armut zu begegnen. Das Dorf Bacioi liegt in der Einflugschneise des Airports von Chisinau. Wer hier geboren wird, hat es von Kindesbeinen an schwer. Die Kinder in der kleinen Republik im Südosten Europas sind die wahren Verlierer im Machtspiel der Supermächte, acht von zehn wachsen laut Auskunft eines Mitarbeiters der österreichischen Hilfsorganisation Concordia unter prekären Verhältnissen auf.