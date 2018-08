Ein Land hat die korrupte Elite satt

Maia Sandu von der Mitte-rechts-Partei PAS war bis 2015 Bildungsministerin und dann Präsidentschaftskandidatin. Dem KURIER erzählt sie, wie die Regierung versucht, die Protestbewegung zu schwächen: Zum Einen habe man kurzerhand den Montag und den Dienstag zu Feiertagen erklärt, damit möglichst viele Menschen auf Urlaub fahren, statt zu protestieren. „Sie schicken gewaltbereite Gegendemonstranten zu unseren Demos und versuchen, die führenden Aktivisten einzuschüchtern. Außerdem versuchen die regierungsnahen Medien, die Demonstranten als Verfassungsfeinde darzustellen“, sagt die Politikerin.

Ein „erstaunlicher Vorwurf“ sei jener, dass die Opposition von russischen Spionen durchsetzt sei. Wo doch gerade die als pro-europäisch deklarierte Regierung russlandfreundliche Politik betreibe. „Die Regierung will Moldau in einer Grauzone zwischen der EU und Russland halten“, vermutet Sandu. „Das ist auch das, was Putin will!“

Das Europäische Parlament hat im Juli in einer Resolution seine Solidarität mit den Demonstranten betont. „In unserem Land gibt es keine Institution, die unsere Rechte verteidigt“, sagt Sandu. „Die EU ist unser einziger Partner, sie darf uns nicht aufgeben!“

Karoline Krause-Sandner