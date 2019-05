EVP-Abschluss: Ibiza in Bayern

Heute wirkt sie jedenfalls entspannt. Beim Einzug in die Messehalle lässt sie ihrer Nachfolgerin Annegret Kramp-Karrenbauer den Vortritt. So wie sie sich in den vergangenen Monaten aus dem Europawahlkampf herausgehalten hat. Amtsmüde, keine Lust mehr, alles Vorzeichen ihres baldigen Abschieds? Darüber spekulierte die halbe Hauptstadtpresse. Gut möglich, dass sie einfach ihre Nachfolgerin ranlassen wollte. Andernfalls würde es heißen, Kramp-Karrenbauer komme nicht zum Zug.

Also sitzt Merkel nun in der ersten Reihe, die Füße ausgestreckt und klatscht fröhlich nach der Rede des polnischen Präsidenten und Friedensnobelpreisträger Lech Wałęsa. Mit Besuchen in Bayern hatte sie in den vergangenen Jahren keine guten Erfahrungen gemacht. Da war die öffentliche Zurechtweisung von Seehofer beim Parteitag 2015; zwei Jahre später wurde sie bei einer Wahlkampfrede in München ausgepfiffen. Das geladene Publikum in der Messehalle empfängt sie da wesentlich freundlicher. Nach ihrer zehnminütigen Rede gibt es sogar Standing-Ovations.

Selbst wenn die Union nun mäßig bis schlecht abschneidet und es wieder rumort, kann man sie kaum dafür haften lassen. Das Ergebnis wird vermutlich ihrer Nachfolgerin zugerechnet, die ununterbrochen im Wahlkampf unterwegs war - auch um ihren Rückhalt in der Union zu zementieren. So wie es aussieht, könnte Merkel allerdings noch länger im Kanzleramt bleiben, als manche erwarten - was man von ihrem österreichischen Kollegen noch nicht sagen kann.