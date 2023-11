Wird Europas Zukunft von Rechtsaußen blockiert? In Brüssel wachsen die Sorgen

„Europa unregierbar?“

So sehr sich diese beiden Fraktionen in vielen Fragen uneinig sind, wenn es um die großen zukunftsorientierten Entscheidungen im EU-Parlament geht, wie etwa den „Green Deal“, macht man bei der politischen Blockade gemeinsame Sache. Wenn aber die Parteien von Links bis Mitte nicht mehr über 50 Prozent bei den Europawahlen kommen, ist diese Blockade von Rechts nicht mehr zu überwinden. Für den Liberalen Sejourne geht es also um eine ganz reale Gefahr und eine entscheidende Frage: „Wird Europa dann unregierbar?“

Auch Andreas Schieder, SPÖ-Delegationschef im EU-Parlament, sieht den Vormarsch der Rechtsaußen-Fraktionen mit Sorge.