EU geht Kampf gegen Müllberge vorsichtig an - und lässt das Zuckersackerl leben

Vor dem Ende des Hamburgers zum Mitnehmen wurde gewarnt, dem Aus für die berühmte Cola-Flasche und für den Schoko-Osterhasen. Mit dramatischen Warnungen hatten Lobbyisten in den EU-Zentralen in Brüssel und Straßburg Stimmung gemacht – gegen das geplante EU-Gesetzespaket für Verpackungen. Das aber fiel am Mittwoch im EU-Parlament in Straßburg deutlich milder aus als erwartet.

Pommes-Frites bleiben im Sackerl

Zahlreiche Änderungen sichern voraussichtlich vielen zuletzt umstrittenen Verpackungen das Überleben: Das Zuckersackerl zum Kaffee soll es weiterhin geben, das rigorose Verbot von Einweck-Verpackungen in Fast-Food-Restaurants wie McDonald’s kommt nicht.

Ausnahmen für Osterhasen

Für den Schoko-Osterhasen sind Ausnahmen in Sicht – wie auch für viele andere spezielle Verpackungen, etwa den Camembert-Käse in der Holzschachtel. Auch die Ziele bei der Verringerung von Verpackungen sind sehr bescheiden gesetzt: Fünf Prozent bis 2030. Ausnahmslos verboten sollen nur ganz dünne Plastiksackerl, wie sie etwa für Obst und Gemüse in Supermärkten verwendet werden.

Zumindest nicht nach dem Willen des Parlaments. Dessen Beschluss geht aber jetzt in die Schlussrunde der Verhandlungen mit dem EU-Rat, also den Mitgliedsländern, und sollte bis spätestens Februar beschlossen sein: Also rechtzeitig vor den EU-Wahlen.

Für Befürworter der Verpackungs-Verordnung, wie etwa den liberalen Abgeordneten Martin Hojsik aus der Slowakei, zumindest ein „Schritt nach vorne, auch wenn es sehr viele Ausnahmen gibt“. Am Prinzip aber, dass zumindest der Großteil der Verpackungen bis 2030 recycelbar und der Anteil an Mehrweg-Flaschen deutlich erhöht wird, will das EU-Parlament festhalten.