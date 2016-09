Der Generalsekretär des Europarates, Thorbjörn Jagland, geht davon aus, dass der seit Juli geltende Ausnahmezustand in der Türkei schon bald aufgehoben werden könnte. "Wir haben keine Hinweise darauf, dass der Ausnahmezustand in der Türkei Mitte Oktober nach drei Monaten noch einmal verlängert werden soll, und ich gehe deswegen nicht davon aus", sagte Jagland der Welt.

Nach dem gescheiterten Putschversuch von Teilen des Militärs hatte der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan am 20. Juli den Ausnahmezustand für zunächst drei Monate verhängt.

Nach dem Putschversuch in der Türkei haben sich in den Straßen der Hauptstadt Ankara und in Istanbul dramatische Szenen abgespielt. In beiden Städten waren in der Nacht Panzer aufgefahren. Unter anderem an der berühmten Bosporus-Brücke, die in Istanbul Asien und Europa verbindet. Am Morgen wurden dort von feiernden Erdogan-Anhängern Selfies geschossen. In beiden Städten (wie hier in Ankara) waren auch Schüsse zu hören. Fernsehsender und Fotografen zeigten in Ankara zahlreiche Menschen, die sich auf den Straßen um Verletzte kümmerten, die am Boden lagen. Viele wurden auf türkische Flaggen gebettet oder damit zugedeckt. In der Nähe des Armeehauptquartiers fuhren zahlreiche Krankenwagen mit Blaulicht auf, wie auf Fotos zu sehen war. Auf dem berühmten Taksim-Platz in Istanbul liefen Dutzende Leute in Panik davon, als Kampfjets im Tiefflug über den Platz jagten. An mehreren Orten strömten aufgebrachte Menschen zusammen, kletterten auf die Panzer und konfrontierten Soldaten, wie Bilder von Fernsehsendern zeigten. An der Bosporus-Brücke ergaben sich mehrere Soldaten. Nahe dem Taksim-Platz führten Polizisten Soldaten in Handschellen ab. Auch auf der Bosporus-Brücke kam es noch in der Früh zu Konfrontationen. Wasserwerfer kamen auf der berühmten Brücke zum Einsatz. Auch Frauen schlossen sich den Jubelszenen an. In der Nacht waren auf den Fernsehbildern fast ausschließlich Männer zu sehen. Menschen fielen einander in die Arme. Die gekaperten Panzer waren das beliebteste Fotomotiv der Erdogan-Anhänger. Auch Polizisten in Zivilkleidung waren in den Städten zu sehen. Im Umkreis des Präsidentenpalasts von Ankara stieg Rauch auf. Der Atatürk-Flughafen, vor wenigen Wochen noch Schauplatz eines Terroranschlags, wurde ebenfalls zum Brennpunkt. Tausende Menschen kamen an dem zwischenzeitlich gesperrten Flughafen zusammen. Auch in Marmaris, Erdogans Urlaubsort, wurde gefeiert. Erdogan-Anhänger in Marmaris Im Folgenden weitere Bilder ohne Kommentar.

Türkei Mitglied seit 1950

Den Besuch des türkischen Außenministers Mevlüt Cavusoglu bei der Staatenorganisation in Straßburg an diesem Mittwoch bezeichnete Jagland als "sehr wichtiges Signal". "Es zeigt, dass die Türkei bereit ist, in Fragen der Menschenrechte und Demokratie mit Europa zusammenzuarbeiten und die Europäische Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten anzuerkennen". Der Europarat mit 47 Mitgliedstaaten setzt sich besonders für Demokratie und Menschenrechte ein. Die Türkei ist seit 1950 Mitglied des Staatenorganisation.

Zugleich erklärte Jagland, dass der Europarat die Prozesse gegen die in der Türkei angeklagten Putschisten nicht im Gerichtssaal beobachten werde. "Aber wir sind bereit, die türkische Regierung bei der Anwendung von rechtsstaatlichen Standards bei der Behandlung der mutmaßlichen Putschisten zu beraten, so dass die Rechte der Angeklagten gewahrt werden", sagte Jagland.