"Europa, lass das Licht an!": Großbritanniens erster Tag ohne EU

Get Brexit done, erledigen wir den Brexit, war vor dem Austritt Großbritanniens aus der EU das Mantra des konservativen Regierungschefs Boris Johnson. Seit dem Neujahrstag ist es nun so weit, der Brexit ist endgültig vollzogen. Mit dem Ende der Übergangsfrist nach dem offiziellen EU-Austritt am 31. Jänner 2020 ist das Vereinigte Königreich auch kein Teil des Binnenmarktes und der Zollunion mehr.

48 Jahre nach dem Beitritt zur EWG ist das Inselreich wieder Einzelkämpfer – ganz so, wie Johnson und eine Mehrheit der Briten es 2016 wollten. „Wir haben die Freiheit in unseren Händen, und es liegt nun an uns, das Beste daraus zu machen“, sagte der Premier in seiner Neujahrsansprache an das britische Volk.

Das sah die Sache großteils nüchtern, gibt es doch derzeit einen weitaus unangenehmeren Gegner als es Brüssel je war: das Coronavirus.